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На одном из томских предприятий скончался работник

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Накануне, 28 ноября, в Октябрьском районе Томске на территории коммерческой организации было обнаружено тело её 57-летнего работника, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«При осмотре тела погибшего обнаружены телесные повреждения, предположительно полученные при выполнении производственных работ», — говорится в сообщении.

По данному факту инициирована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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