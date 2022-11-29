На одном из томских предприятий скончался работник

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2022 // Фото: vk.com/sledcom70

Накануне, 28 ноября, в Октябрьском районе Томске на территории коммерческой организации было обнаружено тело её 57-летнего работника, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«При осмотре тела погибшего обнаружены телесные повреждения, предположительно полученные при выполнении производственных работ», — говорится в сообщении.

По данному факту инициирована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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