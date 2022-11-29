Два автомобиля загорелись в Томске за прошедшие сутки

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За минувшие сутки в Томске загорелись два автомобиля — ВАЗ-2110 и Тойота Карина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Первый инцидент произошел в на ул. 4-я Степная, 8а. Здесь загорелся отечественный автомобиль. Сообщение о случившемся поступило в 11.51. В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие, лопнуло остекление, оплавилась панель электроприборов, обгорел салон. Причина возгорания устанавливается.

Второй пожар произошел в ночь на вторник, 29 ноября, в пер. Военный, 5. Здесь загорелась Тойота Карина 1997 года выпуска. В результате пожара обгорели моторный отсек, передние колеса, лакокрасочное покрытие, передний бампер, обшивка передних дверей, напольное покрытие и панель приборов. Также лопнуло лобовое и передние боковые стекла, закоптился салон.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования иномарки.

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