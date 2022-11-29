Второе уголовное дело экс-мэра Томска Кляйна направили в суд

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, экс-начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Сергея Аушева и бывшего проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), имя и фамилия которого не раскрываются, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Пресс-служба прокуратура Томской области сообщает, что, по версии следствия, в 2019 году мэр города Томска, зная о несоответствии выполненного в рамках муниципального контракта ремонта дороги по улице Большая Подгорная в Томске нормативно-техническим требованиям, дал незаконное указание подчиненному ему начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы.

В свою очередь начальник городского департамента обратился к проректору ТГАСУ, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет стройконтроля.

«После подписания начальником профильного департамента счетов на оплату работ подрядчику были необоснованно перечислены более 74 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

В прокуратуре отметили, что экс-начальнику департамента мэрии Томска инкриминируют преступление по ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а экс-проректору ТГАСУ — по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

Вместе с тем пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что экс-мэру Томска инкриминируют преступления по ч.3 с.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что августе 2022 года Роберта Григоряна — гендиректора ООО «Братство», которое выполняло работы по ремонту дорог по улице Большая Подгорная в Томске, приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей за мошенничество.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.

26 мая 2021 года адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали решение суда, в июле Томский областной суд оставил в силе обвинительный приговор.

26 мая стало известно, что он стал фигурантом нового дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна, 24 ноября суд определил местом содержания Кляйна под домашним арестом его квартиру.

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