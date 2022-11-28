Таможенники передали Зоологическому музею ТГУ чучело крокодила

28 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Федеральная таможенная служба Сибирское таможенное управление

Зоологический музей Томского госуниверситета пополнился новыми экспонатами — чучелом крокодила и морской раковиной, которые таможенники изъяли в аэропорту Толмачево при попытке нелегального ввоза из-за границы, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Чучело сиамского крокодила привез из Вьетнама гражданин России, прибывший авиарейсом из Камрани. Раковина моллюска семейства Сердцевидок была обнаружена в багаже новосибирского туриста, прилетевшего из Танзании. В обоих случаях пассажиры международных авиалиний проследовали через «зеленый» коридор, своими действиями заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако сотрудники таможенного поста аэропорта обнаружили в их багаже «экзотические сувениры», перемещение через границу которых по Конвенции СИТЕС допускается только при наличии разрешительных документов. У путешественников таких разрешений не оказалось.

В итоге суды признали гражданина виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Изъятые предметы были обращены в федеральную собственность.

Решением Росприроднадзора и распоряжением Федеральной таможенной службы предметы фауны безвозмездно переданы Зоологическому музею ТГУ.

Фото: пресс-служба Кемеровской таможни

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