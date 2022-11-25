В Томскую области стало приезжать вдвое больше туристов

25 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

За прошедший год в Томской области вдвое увеличился поток туристов. Большинство из них отдает предпочтение отдыху на дикой природе. Об этом сегодня на проходящей в Томске образовательной сессии в сфере развития внутреннего и въездного туризма сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

«Год еще не завершен, но мы видим, что по сравнению с прошлым годом число поездок увеличилось в два раза. По разным запросам в разных системах мы находимся в лидерах по запросу на поездки. Сейчас интерес проявляется к не совсем публичным местам, которые мы все знаем: дикая природа, отдых на природе, кэмпинги», — сообщил Андрей Антонов.

Он также отметил, что Томская область намерена в ближайшие 2-3 года «решить вопросы заказников», в том числе, на Васюганских болотах, и сделать отдых в них «более цивилизованным». Отчасти этой цели и посвящена образовательная сессия. В ней принимают участие эксперты из Москвы, Новосибирской области и Рыбинска. Они знакомят представителей туристической отрасли региона с лучшими практиками. Так, начальник отдела туризма администрации города Рыбинска Алексей Горбачев рассказал о том, как в его городе работают с сохранением деревянного зодчества и включением его в туристическое планирование.

«Безусловно, это часть эстетики, часть культурного кода. Как это вовлечь в оборот туризма? Как вариант, хотя бы сохранить разрозненно. Вариант Иркутска — сделать один квартал, но да, дома будут выдернуты из своей среды. У нас это вошло как: есть проект „Орнаменты Мологи“. Молога — это город, ушедший под воду (при устройстве Рыбинского водохранилища в ХХ веке - прим.ред.). И тема его эстетики, его деревянного зодчества, которое появляется и у нас в городе, и эти мотивы кочуют в дизайн одежды. Мы взяли отсюда саму идею сохранения [узора]. Мы перестраиваем здания — в нашей местности дома больше 100 лет физически нигде не сохранились, дерево другое, поэтому строится каменный дом, обшивается деревом, делаются наличники. Это может быть и жилой дом, или смешанного назначения», — отметил Алесей Горбачев.

После выступления экспертов участников ждет этап генерации идей, работа над проектами развития и презентация промежуточных проектов.

«Мы сегодня проводим очередное мероприятие для нашей туристической отрасли, которая занимается развитием внутреннего туризма. Оно посвящено подготовке к конкурсным процедурам, которые будут проходить на федеральном уровне. Мы готовимся здесь, как правильно представить, подготовить мастер-план, план PR-деятельности туристического места, своего продвижения», — отметил Андрей Антонов.

По его словам, в прошлом году с помощью таких мероприятий удалось сформировать более 25 заявок на общую сумму в 170 млн рублей, но им удалось получить лишь 43 млн рублей.

«Наша задача, чтобы это количество увеличивалось за счет грамотной подготовки документации, — отмечает Андрей Антонов. — Есть идеи, но эти идеи важно обязательно оформить правильно, найти изюминку, с помощью которой можно победить в таких мероприятиях».

По словам замгубернатора, в ближайшее время состоятся региональные конкурсы, победители которых получат средства на реализацию проектов в сфере событийного туризма и пляжей Томской области.

«Здесь есть представители из всех участков Томской области, в основном районы, потому что очень много туристических направлений находятся в райцентрах. Также мы активно работаем с администрацией Томска, здесь много перспектив. Буквально в прошлую субботу губернатор проводил бизнес-завтрак с представителями туристической отрасли, где обсуждались направления, которые возможны здесь в Томске, Томском районе, и было поручено подготовить трехлетнюю программу развития туризма с конкретными направлениями, задачами. Нужно [решить] много инфраструктурных, других моментов, поэтому должна быть подготовлена трехлетняя комплексная программа развития туризма, подтвержденная финансированием», — отметил Андрей Антонов.

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