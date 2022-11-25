Томские зоозащитники расскажут о проблемах освещения темы бездомных животных

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2022 // Фото: https://vk.com/bfzoo.tomsk

В понедельник, 28 ноября, центр медиаволонтерства «Глагол» проведет встречу с представителями зоозащитных организаций Томска. В мероприятии примут участие кураторы из благотворительного фонда «Зоозащита Томск», ТОРОБЗО «Содружество» и котокафе «Cat Space».

Как сообщают организаторы, тема мероприятия была выбрана самими волонтерами-участниками центра. У них возник запрос на материал о том, как поступать, если видишь на улице бездомных животных.

«Мы сразу написали в сообщества и пригласили прийти. Очень круто, что они отозвались и готовы помогать нам стать лучше», — рассказала «Томскому Обзору» руководитель центра Евгения Нестеренко.

На встречу приглашаются представители медиа-сферы — журналисты, блогеры и студенты вузов, которые заинтересованы в получении рекомендаций по освещению вопросов зоозащиты.

«Мы будет обсуждать специфику освещения проблем бездомных животных в городе. Например, какой посыл на аудиторию работает, а какой вызывает отрицание. Или — что приют и пункт передержки — это разные вещи, которые не всегда в медиапространстве верно употребляются», — рассказала «Томскому Обзору» руководитель центра Евгения Нестеренко.

Представители зоозащитных организаций также ответят на вопросы участников и расскажут про свои информационное запросы в плане освещения проблем бездомных животных.

Встреча стартует 28 ноября в 18.30 в пространстве «Точка кипения — Томск» по адресу: пр. Ленина, 26. Вход свободный, обязательна регистрация по ссылке.

Центр медиа волонтерства «Глагол» открылся летом 2022 года при поддержке Томского государственного университета. Волонтеры организации оказывают медиа-услуги социальным и творческим коллективам города. Обучение волонтеров проходит при встречах с представителями социальных направлений.

Так, ранее состоялась встреча с приглашенными спикерами из компании «Чистый Мир» — Валерией Петровой и Виталием Нагаевым. На ней присутствовали резидент эко-движения «КОД: ЗЕЛЁНЫЙ» — Анастасия Завальская и инициатор эко-движения «Расти Город Томск» — Галина Сосновских.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».