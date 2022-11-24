Ставропольский краевой театр кукол приедет в Томск с гастролями

24 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В начале декабря в Томске состоятся «Большие гастроли» Ставропольского краевого театра кукол. Томичи увидят 3 спектакля, которые будут представлены на сцене Театра кукол и актёра «Скоморох» им. Р. Виндермана.

Как сообщают организаторы, в рамках гастролей покажут постановки «Рукавичка» (0+), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (6+) и «Скупой рыцарь» (12+).

Музыкальный спектакль-игра «Рукавичка» представит простой и понятный ребёнку сюжет известной сказки. Его разыграет Сорока-белобока. Постановка насыщена многочисленными русскими народными закличками, потешками и пестушками. Спектакль можно посмотреть в субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря в 11.00.

Также с 1 по 4 декабря томичи смогут увидеть постановку «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

«На протяжении столетий народная мудрость, мораль русской народной сказки „Сестрица Алёнушка и братец Иванушка“ остаются злободневными. Никуда не делись соблазны и запреты, злоба, зависть и всепобеждающая любовь, надежда и вера во спасение. Сказка предостерегает детей от неверных шагов», — говорится в описании спектакля.

«Скупой рыцарь» предлагает зрителям погрузиться во внутренний мир молодого Альбера, который заточён в своём безумии, как в темнице замка. Он вынужден вновь и вновь проживать события, приведшие его к этому. Альбера губит скупость родного отца, его отношение к сыну и собственная страсть. Спектакль будет проходить 2 и 3 декабря.

Ознакомиться с расписанием театра можно на сайте.

Гастроли организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

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