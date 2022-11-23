В томской «Профессорской квартире» оборудовали домашний кабинет

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В томском частном музее «Профессорская квартира» появились несколько новых крупных экспонатов, размещение которых потребовало некоторой перестановки. Так из одной комнаты пропала кровать и на её месте появился дубовый диван с кожаной обивкой. По словам сооснователя музея Ивана Атапина, теперь в музее появился настоящий профессорский кабинет.

«Мы давно замышляли перестановку в нашем кабинете. Все-таки три года к этому шли постепенно. До этого у нас стояла кровать, она сама по себе была необычная. Но в кабинете она смотрелась несколько натянуто, так как чаще всего в кабинетах стояли диваны, — рассказал «Томскому Обзору» Иван Атапин. — Домашний кабинет — это маленький мир, где происходило много интересных событий, создавались научные труды, люди собирались, общались, обменивались мнениями, светскими новостями, сведениями из научной жизни и так далее. Теперь мы все здесь это показываем, у нас все воссоздано до мельчайших деталей.

Также в музее появились новый гарнитур в стиле модерн, кабинетные стул и кресло. По словам Атапина, они очень напоминают те, что стояли в томском доме купца Гадалова.

Еще один важный новый экспонат — телефон «Ericsson» производства 1910-х годов.

«Такой же телефон стоял здесь в 1910 годах. Более того, мы нашли телефоны всех квартир в этом доме за все время и мы теперь можем смело заявить, что телефон к нам вернулся», — отметил Иван Атапин.

Также коллекцию музея пополнили столик с шахматами и кресло-качалка, которое было подарено «Профессорской квартире» жительницей Томска Мариной Визирь.

«Это все создает очень уютный, интересный, теплый добрый облик домашнего профессорского кабинета, — отмечает Иван Атапин. — Надо заметить, что рабочие кабинеты в Томске сохранились, например в ТПУ, а вот домашнего профессорского кабинета в Томске не было, теперь он появился у нас».

Презентация обновленной обстановки состоится в 19.00 по адресу ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения: 600 рублей. По словам Ивана Атапина, гостей ждут не только новые вещи, но и десятки, а то и сотни интересных документов.

Фото: Серафима Кузина

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