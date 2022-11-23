«Томскнефтехим» вывел на рынок восемь марок полимеров для медицины и потребительского сектора

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

«Томскнефтехим» (Томское предприятие СИБУРа) в 2022 году разработал и предложил российским производителям изделий из полимерного сырья восемь новых марок полипропилена и полиэтилена.

Как сообщает пресс-служба компании, предприятие предложило российским производителям медицинских препаратов специальную марку полиэтилена для изготовления емкостей под инфузионные растворы. Изделия из новой марки выдерживают температуру стерилизации до +105 С° без утраты своих свойств и геометрии изделий, что позволяет стерилизовать емкости перед заполнением их фармакологическими препаратами.

Также «Томскнефтехим» первым в России вывел на рынок отечественное сырье как альтернативу ранее ввозившимся импортным полимерам.

Еще одна новая разработка предприятия — полиэтилен для изготовления многослойных и многокомпонентных каст-пленок, применяющихся в сегментах упаковки и являющихся аналогом БОПП-пленок. Томская марка полиэтилена полностью подходит в качестве одного из компонентов упаковки. Изначально она разрабатывалась для одного из отечественных производителей. После успешных испытаний новой позиции, которая по качеству соответствует ведущим мировым аналогам, клиентская база была расширена, и продукт поступил в промышленное производство.

Также томские нефтехимики разработали и запустили в производство новую марку полипропилена для изготовления нетканого полотна из микроволокон по одной из самых инновационных технологий — Meltblown. Из волокна производится внутренний слой медицинских масок и другие нетканные изделия медицинского назначения: одноразовые халаты и пленки.

Кроме того, в ближайшем будущем предприятие планирует развивать новые марки продукции для кабельной промышленности и строительной отрасль, также свою актуальность сохраняют сфера медицины и производство упаковки.

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