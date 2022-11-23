При поддержке «Газпромнефть-Востока» памятники деревянного зодчества в Томске «заговорят» на языке музыки

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова, из архива издания

Музыкант Елизавета Згирская запустила необычный проект «701 Project» по созданию музыкальных произведений о деревянной архитектуре города. Таким образом у каждого исторического здания появится собственная музыкальная тема. В этом году инициатива вошла в число победителей грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Идея «701 Project» возникла два года назад. Автор проекта решила познакомить жителей и гостей Томска с архитектурными памятниками при помощи современного звукового искусства. Своя музыка должна появиться у 701 дома из охранного списка деревянной архитектуры Томска. Проект планируется завершить через несколько лет, но уже сейчас некоторые здания, построенные в прошлом веке, обрели собственные партитуры. Четыре композиции по мотивам томского деревянного зодчества уже доступны для прослушивания. Всего на средства гранта до конца года запишут девять музыкальных эпизодов.



— Каждый объект деревянной архитектуры в Томске — уникальный, поэтому и формат знакомства с ним должен быть таким же. Например, для музыкального рассказа об особняке на улице Белинского, 19, построенном архитектором Станиславом Хомичем, мы выбрали аранжировку с участием оркестра. К другим мелодиям — иные подходы, — считает автор проекта Елизавета Згирская.

— В рамках грантового конкурса мы стараемся поддерживать разные проекты, которые не только формируют комфортную среду в городе, но и имеют образовательный вектор: позволяют больше узнать о Томске, местных жителях, которые оставили яркий след в его истории. Сочинять и слушать музыку о домах — это еще одна возможность взглянуть на привычные вещи с необычного ракурса, — отметила начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

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