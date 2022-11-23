В рядах кинологической службы томской УФСИН пополнение

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Пять щенков немецкой овчарки прибыли в кинологическую службу УФСИН по Томской области из омского ведомственного племенного питомника. Четвероногих «сотрудников» распределили в следственные изоляторы и колонии.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, сейчас 4-5 месячные щенки освоились в новых условиях и проходят основы общего и специального курса дрессировки — учатся выполнять команды, преодолевать препятствия, работать на площадках кинодрома с установленными макетами. Занятия проводятся в игровой форме.

Когда щенкам исполнится год им предстоит сдать экзамен, после чего их допустят к службе в карауле по охране учреждений, где они продолжат тренировки по розыску и задержанию преступников, поиску наркотических, психотропных, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Также каждый год кинологи и их питомцы показывают мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах. Самые достойные получают награды и представляют региональное управление на всероссийском уровне.

«Сейчас в штате кинологической службы 105 собак. В этом году мы трижды принимали молодую смену: 6 щенков прибыло из Красноярска, 2 — из Кемерово, и вот сейчас — из Омска. Кинологи сами выбирают напарников, учитывая их способности и темперамент, — рассказал начальник кинологической службы УФСИН Роман Хило. — Как и везде, у нас происходит постоянная смена поколений. Через 8-9 лет служебные собаки „уходят на заслуженный отдых“. Постаревших верных „коллег“, в основном, забирают домой сотрудники и только некоторых отдают в добрые руки томичей».

Фото: УФСИН по Томской области

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