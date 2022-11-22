Томский деревянный домик стал героем календаря
Томский иллюстратор Анна Кузнецова нарисовала настенный календарь на 2023 год, героем которого сделала деревянный дом на ул. Гоголя, 11. Анна рассказала «Томскому Обзору», что планировала реализовать проект в прошлом году, но неверно оценила объем работы.
— В прошлом году я не успела к декабрю. А позже его выпускать показалось бессмысленно, вот и отложила намерение до следующего года. Календарь будет настенным, горизонтальным и будет состоять из 13 листов (обложка + 12 месяцев), — отметила Анна.
На всех иллюстрациях будет изображено здание на ул. Гоголя, 11, каким его видит автор в разное время года. По ее словам, выбор дома был непростым решением. На эскизе первой иллюстрации изначально было изображено другое здание. Позже Анна стала перебирать фотографии с прогулок и решила, что надо «менять главного героя».
Художница поделилась, что сама родилась и выросла в Томске, поэтому многие проекты посвящены именно ему.
— Вероятно, потому что приятно рассказывать о том, что любишь и знаешь. В этот раз — история о доме на улице Гоголя. История о том, как всё вокруг меняется и жизнь в нём тоже меняется в зависимости от времени года. Дом как живой организм, который тесно связан с окружением и тоже адаптируется к внешним изменениям. В каждой полосе есть свои климатические особенности, это тоже хотелось учесть. Например, начало весны и начало зимы — ведь весна с цветением в Томске наступает в мае, а снег ложится уже в ноябре, — поделилась Анна.
С такими же иллюстрациями выйдет и набор открыток (обложка + 12 карточек). С подготовкой макетов и дизайнерскими работами Анне помогает ее муж — Александр Кузнецов.
До конца декабря художница в своих группах в социальных сетях планирует показать все 13 иллюстраций. Стоимость календаря составит — 1500 рублей, набора открыток — 1000 рублей. Заказать их можно будет в телеграм-канале «волнушка и укроп».
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