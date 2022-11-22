Томский деревянный домик стал героем календаря

22 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Февраль из календаря/Анна Кузнецова

Томский иллюстратор Анна Кузнецова нарисовала настенный календарь на 2023 год, героем которого сделала деревянный дом на ул. Гоголя, 11. Анна рассказала «Томскому Обзору», что планировала реализовать проект в прошлом году, но неверно оценила объем работы.

— В прошлом году я не успела к декабрю. А позже его выпускать показалось бессмысленно, вот и отложила намерение до следующего года. Календарь будет настенным, горизонтальным и будет состоять из 13 листов (обложка + 12 месяцев), — отметила Анна.

Январь из календаря Фото: Анна Кузнецова

На всех иллюстрациях будет изображено здание на ул. Гоголя, 11, каким его видит автор в разное время года. По ее словам, выбор дома был непростым решением. На эскизе первой иллюстрации изначально было изображено другое здание. Позже Анна стала перебирать фотографии с прогулок и решила, что надо «менять главного героя».

Дом на ул. Гоголя, 11 Фото: Анна Кузнецова

Художница поделилась, что сама родилась и выросла в Томске, поэтому многие проекты посвящены именно ему.

— Вероятно, потому что приятно рассказывать о том, что любишь и знаешь. В этот раз — история о доме на улице Гоголя. История о том, как всё вокруг меняется и жизнь в нём тоже меняется в зависимости от времени года. Дом как живой организм, который тесно связан с окружением и тоже адаптируется к внешним изменениям. В каждой полосе есть свои климатические особенности, это тоже хотелось учесть. Например, начало весны и начало зимы — ведь весна с цветением в Томске наступает в мае, а снег ложится уже в ноябре, — поделилась Анна.

Март из календаря Фото: Анна Кузнецова

С такими же иллюстрациями выйдет и набор открыток (обложка + 12 карточек). С подготовкой макетов и дизайнерскими работами Анне помогает ее муж — Александр Кузнецов.

До конца декабря художница в своих группах в социальных сетях планирует показать все 13 иллюстраций. Стоимость календаря составит — 1500 рублей, набора открыток — 1000 рублей. Заказать их можно будет в телеграм-канале «волнушка и укроп».

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