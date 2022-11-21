Томичей приглашают на встречу с автором книги о томском погроме

21 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 27 ноября, в томской муниципальной библиотеке «Дом семьи» историк и автор романа «Погром», вышедшего в издательстве «Макушин Медиа», Сергей Мальцев встретится с читателями. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках книжного клуба.

На встрече Сергей расскажет о месте региональной литературы и о взаимоотношениях читатель-писатель. Гость клуба также ответит на вопросы собравшихся и подпишет всем желающим их экземпляры книги.

По словам организаторов, в муниципальных библиотеках Томска содержится 10 экземпляров романа, которые еще можно успеть прочить к собранию. Посмотреть список и адреса можно по ссылке.

Встреча состоится в 11.30 по адресу: ул. Железнодорожная, 32. Посещение бесплатное.

Первая часть романа «Погром» вышла весной 2022 года в независимом издательстве «Макушин Медиа». Книга посвящена трагическим событиям 1905 года в Томске. Погром, случившийся тогда в университетском городе в Сибири, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю. Каждая из глав романа — отдельный месяц 1905-го. Первая книга рассказывает о событиях с января по май. Купить издание можно на Ozon и в физических магазинах Томска.

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