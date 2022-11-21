16 способов изменить мир, Мамонтовая степь и эмоциональное выгорание – в «Точке кипения – Томск» прошли Дни научного кино ФАНК

21 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: «Точка кипения — Томск»

В пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоялись Дни научного кино ФАНК. В этом году зрителям были представлены три картины об актуальных научных и социальных проблемах, решения которых ищут как зарубежные, так и отечественные ученые. В конце каждого показа зрители смогли пообщаться с экспертами и узнать, как над показанными в фильмах научными проблематиками работают в Томске.

«Глобальное выгорание»

Открывал программу Дней научного кино ФАНК показ фильма «Выгорание» бельгийского режиссера Жером Ле Мера. В документальной картине зрители могли увидеть, как рабочий коллектив одного из хирургических отделений крупной парижской больницы столкнулся с проблемой эмоционального выгорания, и как это повиляло на продуктивность работы и социальный климат сотрудников, включая хирургов, анестезиологов, медсестер, санитаров и администрации больницы.

В своем выступлении эксперт показа Аванес Шагинян, медицинский психолог, руководитель психологического центра СибГМУ, отметил, что первым этапом в работе с эмоциональным выгоранием является предоставление возможности человеку высказаться и поделиться тем, что «накипело». «Человек на этом этапе понимает, что он вошел в колею, из которой самостоятельно не может выбраться, сформирован паттерн поведения, в котором ему некомфортно, но которому он продолжает следовать, потому что по-другому не умеет. Обращение к психологу может быть индивидуального плана – «я лично не справляюсь, я беру ответственность что я не справляюсь, я хочу что-то изменить», - поясняет эксперт.

По словам Аванеса Шагиняна, нельзя исключать индивидуальных личностных факторов, которые способствуют эмоциональному выгоранию. В медицинской сфере есть такой показатель как личностная и ситуативная тревожность. «Мы стараемся проводить у сотрудников первичную психологическую диагностику, как устроена личностная сфера, смотрим, есть ли повышенная тревожность. Риск проявления эмоционального выгорания с высокой личностной тревожностью гораздо выше. Немаловажно, как человек относится к работе, - говорит представитель СибГМУ. - Как мы увидели в фильме – молодые и инициативные сотрудники наиболее чувствительны эмоциональному выгоранию. Они так сильно «горят» работой и амбицией, что выгорают».

Среди мер эксперт отметил, что на разных стадиях есть различные стратегии, в том числе и отпуск, если выраженность выгорания легкая. «Важно распознать трудность на ранних стадиях, иначе на последних стадиях выгорания уже возможна корреляция с депрессивным эпизодом, и соответственно с тяжелыми последствиями, где уже показана медикаментозная помощь», - поясняет Шагинян.

К организационным формам работы с медицинским персоналом эксперт отнес анонимное анкетирование, которое прорабатывается как с руководством врачебного, среднего и младшего медперсонала. Опрос анализируется, категорируется и публично обсуждается с руководством. Сотрудникам доступна первичная диагностика, индивидуальные консультации, мероприятия, в том числе по профилактике эмоционального выгорания, где любой желающий может получить внимание к своей проблеме в групповом тренинговом формате. Также медицинский психолог СибГМУ отметил важную роль проведения с сотрудниками профилактической и просветительская работы о выгорании и борьбе со стрессом.

«Мамонтовая степь»

В новой картине американского режиссера Люка Грисволд-Тергиса «Плейстоценовый парк» (2022) показана работа российского ученого-геофизика Сергея Зимова и его сына Никиты по воплощению в жизнь масштабного экологического проекта – восстановления экосистемы «Мамонтовой степи». Герои долгие годы делают все возможное, чтобы заселить арктические широты крупными травоядными животными, которые способствуют созданию пастбищной экосистемы, что может оказать охлаждающий эффект на климат и сдерживать высвобождение углерода из тающей вечной мерзлоты.

В своем выступлении эксперт показа – профессор, заведующий лаборатории биоразнообразия и экологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Сергей Кирпотин – отметил особый вклад Сергея Зимова в мировую науку и подчеркнул, что Зимов является самым цитируемым автором в науках о земле в России, а также что многие мировые ученые обрели свой успех благодаря личному посещению станции и идеям Сергея Афанасьевича.

Сергей Кирпотин, отвечая на вопрос зрителей о реалистичности подобных проектов, провел сравнение с вкладом Сибирских болот в достижение положительных эффектов на климат. «Болота тоже являются «ловушками» углерода и может быть предохраняют атмосферу от потепления, - говорит эксперт. – Пока не совсем ясно с точки зрения науки, что лучше: степь или болото. Хотя я сам занимаюсь болотами, но склоняюсь к мнению Зимова, что в тех условиях лучше степь». По его словам, в западной Сибири не надо создавать степь, пусть остаются болота, пусть они развиваются, они имеют глобальную значимость, они предохраняют атмосферу от потепления. «Это действительно проект, который имеет научную основу под собой. Степь можно воссоздать заново, трудно, кажется неподъемным, но это можно сделать. В этом плане проект выглядит вполне реалистично. Заметный эффект будет когда этих животных станет очень много. На первоначальном этапе это издержки, это забота о них, но изменения видны уже. Там, где копытные пасутся в больших количествах, возвращаются времена той экосистемы, и кровля мерзлоты повышается, потому что животные делают свою работу», - поясняет эксперт.

Сергей Крипотин также подчеркнул, что реализовать подобные проекты и исследования только на частные средства очень затруднительно: «Есть понятие «трансдисциплинарность» - когда наука выходит за пределы чистой науки и начинает взаимодействовать с обществом. Нужно уметь работать с чиновниками и СМИ, в этом также состоит жизнь и суть современной науки», - уверен ученый.

«Кибер-руки – уже реальность. А как их сделать доступнее и дешевле?»

Заключительным фильмом программы стал альманах «16 способов изменить мир» (2022), созданный при участии 16 режиссеров в рамках Лаборатории научного кино. Картина состоит из 16-ти короткометражек, доступно рассказывающих о сложных научных проектах, направленных на поиски решения актуальных задачи в области климата, энергетики, развития искусственного интеллекта, нейро-реабилитации, создания новых материалов и других сферах, которые реализуются учеными в Сколковском институте науки и технологий.

Партнером показа картины в «Точке кипения – Томск» выступил Томский политехнический университет. В своих вопросах зрители затронули темы определения востребованных научных тем, опасностях и ошибках в труде исследователей, а также уточнили понимание о проектах, представленных в фильме.

Эксперты из НИ ТПУ в обсуждении со зрителями отметили, что хорошим навигатором для выбора ориентиров и тем в научных исследования и разработках может быть реализующаяся в нашей стране Национальная технологическая инициатива. Алексей Лукин, доцент, руководитель Отделения нефтегазового дела Томского политеха, подчеркнул, что для определения приоритетов НТИ была проделана большая работа на форсайтах с участием ученых для определения вызовов и перспективных технологий для технологического и социального развития страны. Доступ к этим прогнозам и технологическим картам можно получить в специальных пространствах – в «Точках кипения».

Роман Лаас, директор Института развития инженерного образования Томского политеха, в своем выступлении отметил роль ошибок в работе исследователей: «Ученые часто допускают ошибки, но это не всегда плохо, часто бывает очень продуктивно. Научный метод сводится к тому, что ты выдвигаешь гипотезу и, если гипотеза не подтвердилась, это тоже хороший результат. Это лишь значит, что ты отвел одно из решений и ты на шаг ближе к истине. И если ты думал, что это работает так, а оно оказалось по-другому, то ты открыл еще одну область для исследований», - говорит эксперт.



Фото: «Точка кипения — Томск»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».