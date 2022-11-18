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Мужчина получил ожоги 50% тела при пожаре в томском селе

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Сегодня днем, 18 ноября, в Октябрьском загорелись надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13.48. До приезда пожарных был спасен 45-летний хозяин дома. Он получил 50% ожогов тела и был доставлен в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы.

К приезду пожарных горели баня, дровяник, летняя кухня под общей крышей. Возгорание удалось ликвидировать в 14.35.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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