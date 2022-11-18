В Ботсаду ТГУ появилась новая зона отдыха

18 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета оборудовали новую зону отдыха. Декоративная скамейка располагается рядом с экспозицией средиземноморских растений. Средства на её установку предоставил посетитель СибБС, пожертвовавший деньги в целевой капитал ТГУ и пожелавший остаться неизвестным, сообщает пресс-служба вуза.

Кованая скамейка изготовлена в «стиле живой природы». Её спинка напоминает сплетение фактурных ветвей, украшенных листьями. Сидели изготовлено из продольного спила ствола дерева.

«Во время отдыха на изящной скамейке наши посетители смогут полюбоваться оливой, миниатюрной репродукцией статуи Давида, цветением кассии александрийской, плодоношением инжира и граната, вдохнуть фитонцидный аромат миртового дерева, — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Посетитель, имени которого мы не знаем, внес денежное пожертвование в целевой капитал Эндаумент-фонда ТГУ с пожеланием «организовать место отдыха для сотрудников и преподавателей».

Программа сбора пожертвований на развитие Сибирского ботанического сада в Эндаумент-фонд ТГУ существует с 2013 года и стала флагманским проектом по сбору средств в Фонде ТГУ. За девять лет пожертвовали более шести миллионов рублей (четыре миллиона рублей — от фонда Владимира Потанина, остальное — друзья и партнеры университета).

Сейчас в оранжереях СибБС размещены QR-коды, по которым можно сделать пожертвование любой суммы на развитие зелёной жемчужины города Томска при помощи системы быстрых платежей. Также сделать пожертвование можно на сайте Эндаумент-фонда ТГУ — выбрать программу «На развитие Сибирского ботанического сада».

Фото: СибБС ТГУ

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