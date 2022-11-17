Томская компания добилась исторически рекордной урожайности в несколько участках области

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба компании «Сибагро»

Около 40 центнеров с гектара удалось собрать растениеводческим предприятиям «Сибагро» по итогам уборочной кампании 2022 года. На экспериментальных участках были зафиксированы рекордные цифры — 87 центнеров. Как сообщает пресс-служба компании, в фермерской истории региона такого не было никогда.

По словам первого заместителя председателя правления по растениеводству компании «Сибагро» Сергея Мамонова, всего в Томской области засеивали 2700 га в Томском и Шегарском районах, где средняя урожайность получилась в районе 40 центнеров.

Посередине — Сергей Мамонов Фото: пресс-служба компании «Сибагро»

Наиболее высокий урожай получился на тех участках, где обкатывали интенсивную технологию. В ней, по сообщению пресс-службы, несколько составляющих: высокоинтенсивный сорт семян, необходимые дозы внесения минеральных и органических удобрений, применение специализированных средств защиты растений (от болезней, сорняков, вредителей), строгое соблюдение всех агротехнологических операций.

В следующем году в Томской области «Сибагро» планирует засеять около 10 тысяч гектаров.

— Земли уже подготовлены, все это — в основном, «залежи». Такие мы чаще всего и берем. Лучшие, готовые под обработку куски земли быстро разбираются — никому не хочется лишний раз заморачиваться, но мы идем нестандартным путем. Зачем платить за землю 80-100 тысяч рублей, когда можно взять за адекватную цену брошенную землю и получить на ней хороший результат уже через год? А ввод брошенных земель — это сотни тысяч тонн зерна, — подчеркнул Сергей Мамонов.

Всего по итогам уборочной кампании растениеводческие предприятия «Сибагро» намолотили свыше 800 тысяч тонн зерна — на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Общая площадь посевов в Сибири, на Урале, в Белгородской и Курганской областях составила 240 тысяч гектар, средняя урожайность по холдингу на зерновых культурах — около 40 центнеров с гектара.

Фото: пресс-служба компании «Сибагро»

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