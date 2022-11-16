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Томский ТЮЗ подготовит две новогодние премьеры

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Томский Театр юного зрителя покажет томичам «Новогодник» для взрослых и новогоднюю сказку для детей. Обе премьеры пройдут в декабре.

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, в новогоднюю кампанию с 17 декабря по 8 января театр будет работать на нескольких площадках: в фойе и на малой сцене театра, в ДНТ «Авангард» и в ДК «Облсовпроф». Всего в рамках кампании будут представлены четыре спектакля, два из которых — премьеры.

Так, 17 декабря на малой сцене ТЮЗа сыграют спектакль режиссёра Екатерины Костиной и художника Полины Дамм-Ахметовой «Фрося — ель обыкновенная» по книге Ольги Фадеевой.

«Очаровательные персонажи, тёплые краски и мягкие фактуры — всё это создаст нужную атмосферу долгожданного праздника. Ребята и родители смогут увидеть спектакль в декабре и январе», — говорится в сообщении.

В декабре также возобновятся показы большого спектакля для детей «Волшебная ночь или Когда оживают игрушки…» по пьесе Анны Богачёвой. Декорации к нему возведут в фойе ТЮЗа. Режиссёр Лёня Прокофьев и художник Ольга Павлович придумали трогательную и весёлую историю о старых игрушках, которым не нашлось места в новом году.

Новогодние показы недавней премьеры, ставшей хитом у маленьких зрителей, «Зверский детектив. Логово волка» пройдут в ДНТ «Авангард» и в ДК «Облсовпроф», чтобы вместить всех желающих. Поздравить ребят сюда придут зимние волшебники в исполнении артистов театра.

Новогодняя премьера для взрослых состоится 24 декабря в фойе ТЮЗа. Здесь пройдет «Новогодник» — импровизационный спектакль, в котором зрители примут самое активное участие. Режиссируют его актёры ТЮЗа Игорь Савиных и Владимир Бутаков.

Билеты на новогодние показы спектаклей уже в продаже.

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