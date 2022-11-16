На следующей неделе в Томск приедет поезд Деда Мороза

16 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД

Во вторник, 22 ноября, Томск посетит Дед Мороз. Он прибудет из Великого Устюга на специально подготовленном для него поезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция. В этом году в её составе 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие.

Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Поезд едет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

В Томск поезд приедет на вокзал «Томск-I» в 14.15. Гостей Деда Мороза ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. С программой для каждого города можно ознакомиться в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru. Также актуальная информация размещена на канале в Telegram и на сайте проекта.

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