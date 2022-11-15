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Вечером в Томске перекроют движение по одной полосе на ул. Красноармейской

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Сегодня вечером, 15 ноября, в Томске на 4 часа перекроют движение по одной полосе ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение коснется участка в районе пересечения с ул. Лебедева (при движении со стороны пр. Фрунзе). Предполагается, что полоса будет перекрыта с 22.00 до 2.00. В это время на этом участке будет проводиться ремонт трамвайного переезда.

Также в связи с работами сегодня чуть раньше обычного будет завершено движение трамваев по маршрутам №3 и №5. Транспорт, в том числе общественный, будет двигаться в соответствии с временными дорожными знаками.

Администрация Томска обращается к жителям города с просьбой учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений.

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