Томские альпинисты стали призерами домашнего Чемпионата и первенства Сибири

В томском Академгородке прошел Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине «ледолазание-трудность». Турнир собрал спортсменов из Томска, Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Анжеро-Судженска.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, «золото» чемпионата СФО у мужчин забрал мастер спорта России, томич Владислав Темерев.

Второе и третье места также у спортсменов из Томской области — Владислава Копылова и Александра Журавлева. Среди женщин лучшей стала томичка Анна Павлюк, на втором месте Ася Тюлюпо (Томская область), бронза — у Марины Мариновой из Новосибирска.

Согласно итоговому протоколу, лучшими на первенстве Сибири среди юношей 2004–2006 г.р. стали томские спортсмены Владислав Копылов, Добрыня Кириков, Артем Кузнецов. Среди девушек медали забрали Ася Тюлюпо, Арина Чабан и Кристина Гурьева (Томская область). В той же дисциплине в категории «юноши 2007–2009 г.р.» в тройку лучших вошли кемеровчане Максим Андреев и Егор Халявин, а также томич Тимофей Юняев. У девушек призовые места заняли Алина Шарафутдинова и Екатерина Князева из Кемеровской области и Екатерина Бокова — из Томской.

Соревнования проводили Томская федерация альпинизма и Дом детства и юношества «Кедр» при поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и Управления физической культуры и спорта Администрации города Томска.

О том, как в Томской области развивался спортивный альпинизм можно узнать в нашем материале.

Фото: depms.ru/ Томская федерация альпинизма

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».