В Томске вандалы выломали качели в Березовой роще и выбросили их на обочину

Сегодня, 15 ноября, неизвестные выломали одну из качелей в Березовой роще на Каштаке и сбросили её к обочине пр. Мира.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, также вандалы повредили ряд конструкций детской игровой площадки, элементы этих конструкций облили краской и исписали.

В связи со случившимся департамент дорожной деятельности благоустройства обратился в полицию с просьбой найти и наказать виновным в повреждении муниципальной собственности. Согласно ст. 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм» злоумышленникам грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, или три месяца ареста. То же правонарушение, совершенное группой лиц, карается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Благоустройство рощи было проведено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020–2021 годах.

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