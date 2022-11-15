Спортсменка из Томской области взяла две «бронзы» на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2022 // Фото: depms.ru

Мастер спорта из Томской области Валерия Сорокалетова стала обладателем двух медалей Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна», являющегося первым этапом Кубка Союза конькобежцев России.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие юниорки и юниоры (18-19 лет) из разных субъектов страны, в том числе из Томской области.

Валерия Сороколетова дважды стала бронзовым призером состязаний. Девушка замкнула тройки сильнейших на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Валерия является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Тренируется под чутким руководством Юлии Субботиной.

О том, как развивался конькобежный спорт в Томской области можно прочитать в нашем материале.

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