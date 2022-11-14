Реклама в «цифре» в регионах России будет расти, на ТВ и в печати нет — исследование АКАР

14 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: слайд из исследования

Реклама в «цифре» остается на плаву в 2022 году на региональном российском рынке. К такому выводу пришла Ассоциация коммуникационных агентств России, исследовавшая состояние рекламного рынка страны.

В исследовании приняли участие респонденты из Барнаула, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Кирова, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Тюмени, Уфы и Хабаровска — региональные рекламные агентства и амбассадоры АКАР. Им предстояло ответить на ряд вопросов: оценить текущее состояние российского рекламного рынка, его перспективы и воздействие текущего кризиса на его федеральном и региональном уровнях. Кроме того, в рамках исследованиях выяснялось, на какие медиа сократились рекламные затраты, и на какие, по мнению участников рынка, они вырастут в следующем году.

«С одной стороны, выводы исследования очевидны, если мы говорим про инструментарий рекламного рынка: digital остался на плаву, и прогнозы на его рост дают и эксперты, и рядовые участники рынка. ТВ и печать идут по нисходящей и, как считают респонденты, будут идти и дальше, — рассказал „Томскому Обзору“ руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency, амбассадор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Красноярске Василий Дамов. — В принципе, это тенденция не 2022 года, просто события в России и вокруг её только усилили. И здесь нет разницы между, например, Томском и рынком, а есть, как и подчёркивается в итогах опроса, только между федеральным рынком и регионами. Томск здесь — такой же, как Красноярск или Пермь».

Также эксперт отметил большую пессимистичность в ответах амбассадоров.

«Например, то, что рекламный рынок в 2023 году продолжит падать, считают 35% респондентов в принципе, а также 27% рекламных агентств, но — 50% амбассадоров. Кроме того, 67% амбассадоров против 58% в среднем по рынку считают, что клиенты продолжать забирать часть работ «инхаус». 83% амбассадров сокращали свои расходы, а в среднем по рынку — только 73% ответивших», — добавляет Василий Дамов.

По его словам, такая тенденция обуславливается тем, что амбассадоры видят рынок «изнутри», но вместе с тем, замечают и больше проблем, и потенциальные выходы из кризиса, на которые не обращают внимания другие игроки.

«Например, 50% амбассадоров считают, что стОит развиваться в сторону выхода на зарубежные рынки, а среди обычных рекламщиков таких всего 20%», — отметил Дамов, комментируя итоги опроса.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

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