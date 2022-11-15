Томичка выиграла 800 тыс руб на проведение фестиваля современного танца

15 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: «И это, по-твоему, искусство?»

Хореограф из Томска Полина Вязовая выиграла грант в 800 тыс. рублей на проведение II Фестиваля современного танца «И это, по-твоему, искусство?». Мероприятие пройдет в 2023 году.

По словам Полины Вязовой, весной 2022 года фестиваль стал площадкой для коллаборации танцовщиков, музыкантов, художников, фотографов, позволив участникам повысить профессиональные навыки и творчески реализоваться. Он проходил в течение трех месяцев и включал в себя междисциплинарные лаборатории, образовательную программу, фотовыставку, показ перформансов и вечер современного танца, в котором приняли участие лучшие танцевальные коллективы города.

«Здесь нет конкурсной составляющей. Благодаря этому, участники могут сместить своё внимание с позиции конкурентных взаимоотношений в пользу позиции развития лояльного и поддерживающего профессионального комьюнити, — отмечает Полина Вязовая. — Фестиваль преследует просветительские цели, знакомя горожан с многообразием современного танца и его взаимодействия с другими направлениями искусства, а также предоставляя творческим единицам возможность самореализации в своём регионе».

Второй фестиваль стартует в январе 2023 года. Его участников ждут творческая междисциплинарная лаборатория арт-группировки «ТанцТоварищество», мастер-классы по хореографии и лекции о современном искусстве. Кроме того, томичи смогут стать частью резиденции современного танца с московскими хореографами Ильёй Оши и Викторией Арчая, результатами которой станут 2 спектакля.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».

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