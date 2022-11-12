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В «Точке кипения – Томск» пройдут Дни научного кино ФАНК

Афиша Томска, Культура в Томске, Образование и наука, Томские новости, дни научного кино томск новости интересное афиша куда сходить точка кипения В «Точке кипения – Томск» пройдут Дни научного кино ФАНК

С 14 по 18 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдут кинопоказы в рамках просветительского проекта «Дни научного кино ФАНК». На площадке будут показаны три документальные картины — о борьбе врачей с выгоранием, уникальных экологических экспериментах в России, а также актуальных научных разработках и исследованиях в Сколтехе.

Как сообщают организаторы, после просмотра кино у зрителей будет возможность принять участие в обсуждении фильмов с приглашенными экспертами.

«Точка кипения — Томск» уже в шестой раз становится площадкой для показа и обсуждения лучших научно-просветительских фильмов, отобранных на международных кинофестивалях для масштабного всероссийского проекта «Дни научного кино ФАНК». Ежегодно проект охватывает тысячи зрителей и сотни экспертов по стране.

Так, 14 ноября томичи смогут посмотреть фильм «Выгорание» (2016, Бельгия, Франция) режиссера Жерома ле Мэра. 12+

«„Выгорание“ — настоящая драма о жизни и смерти. В течение двух лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших больниц Парижа. Постоянно испытывая сильный стресс, нехватку персонала, и подвергаясь серьёзным сокращениям бюджета, медики борются друг с другом за ресурсы. Тем временем руководство устанавливает всё более суровые показатели эффективности и прибыльности. По всей Европе выгорание достигло масштабов эпидемии среди работников государственного и частного секторов. Неужели мы в конечном итоге покончим с собой? Или всё-таки сможем найти смысл и радость в работе?», — из аннотации к фильму.

Посещение бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Во вторник, 16 ноября, состоится показ ленты «Плейстоценовый парк» (2022, США) режиссера Люка Грисволд-Тергиса. 16+

«Без чьей-либо помощи и разрешения российский геофизик Сергей Зимов и его сын Никита собирают любых крупных мохнатых зверей, до которых могут дотянуться, в самый отдалённый уголок Сибири, чего бы это им ни стоило. Они называют свой проект Плейстоценовым парком. Цель — восстановить экосистему «мамонтовой степи» ледникового периода и избежать катастрофического обратного эффекта, ведущего к стремительному глобальному потеплению. Сергей знает наверняка: пятнадцать лет назад он опубликовал в журнале Science статью, показывающую, что замёрзшие арктические почвы содержат в два раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Эти почвы сейчас начинают таять.

Природа не сотрудничает, оборудование ломается, бюрократы вмешиваются, животные убегают, денег никогда не хватает, а постоянное освещение в СМИ приводит лишь к непрошеным советам со всего мира, а не к поддержке. После многих лет изнурительного труда и рисков для жизни в экспедициях по доставке животных в Плейстоценовый парк, парк всё ещё остается чрезвычайно сложным предприятием, в котором преобладают роящиеся комары и грязевые ямы, а не огромные грохочущие стада. Часы тикают. Последствия изменения климата — ураганы, лесные пожары, аномальная жара и наводнения — ощущаются раньше, чем ожидалось. Сергей и Никита находят тревожные свидетельства того, что вечная мерзлота достигает своего переломного момента сейчас, а не через тридцать лет, как они предсказывали. В глобальном масштабе прогресс в устранении основной причины изменения климата — антропогенных выбросов углерода — столь же неуловим, как и прежде. Смогут ли два российских ученых предотвратить наихудший сценарий глобальной экологической катастрофы и изменить отношения человечества с миром природы?», — их аннотации к фильму.

Посещение бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

В пятницу, 18 ноября, зрители смогут посмотреть ленту «16 способов изменить мир» (2022, Россия). 6+

Фильм представляет собой альманах Лаборатории научного кино ФАНК. 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных лент.

«Фильмы об исследовании Солнца или водорослей, мозга или нефти, о протезах и дронах, — каждый режиссер мог выбрать то, что его интересовало, и получился сборник не только о сколковских разработках, но и о том, как режиссеры выбирают своих героев. Сайфай-атмосфера и сколковские интерьеры превращают альманах в космическую одиссею, разбитую на 16 осколков», — из аннотации к фильму.

Посещение бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Организатор проекта — Фестиваль актуального научного кино ФАНК совместно с просветительской программой Homo Science, реализуемой при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Кинопоказы пройдут по адресу: пр. Ленина, 26, этаж 2. Начало всех фильмов в 18:30.

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