18+
18+

Арестован глава района в Томской области, обвиняемый по делу о злоупотреблении полномочиями

Судебные дела, Томские новости, злоупотребление арестовали задержали сводка жесть Томска махинации школа Арестован глава района в Томской области, обвиняемый по делу о злоупотреблении полномочиями

Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы Томского района Александра Терещенко, которому инкриминируют подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное следственное управление СКР. .

«Глава Томского района арестован до 2 января 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

Терещенко, по версии следствия, по указанию заместителя губернатора Томской области, уговорами и давлением склонил своего заместителя к оплате работ по возведению школы в селе Корнилово, несмотря на многочисленные нарушения при строительстве.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями) в рамках расследования другого дела по аналогичной статье, возбужденного по материалам управления ФСБ по Томской области.

До этого, в начале августа сообщалось о задержании заместителя Терещенко — Дениса Празукина, которого обвиняют в том, что он незаконно подписал счета на оплату строительства школы в селе Корнилово.

Со строительством данной школы связано и уголовное дело бывшего вице-губернатора Евгения Паршуто о злоупотреблении должностными полномочиями.

Весной 2022 года суд по иску прокуратуры оштрафовал «СпецМонтажСтрой» на 117 млн рублей за срыв сроков постройки школы, а в конце мая полиция по материалам прокуратуры и ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве из-за невыполненных работ.

Терещенко является главой Томского района с 2018 года. До этого он был депутатом областной думы трех созывов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На следующей неделе в Томске пройдет плановая проверка системы оповещения

4 ноября 2022
Томские новости

Сегодня отмечается День Сибири

8 ноября 2022
Томские новости

Томские гиревики взяли «золото» и «серебро» чемпионата мира из Индии

1 ноября 2022
Томские новости

Завтра в Томске перекроют одну сторону Комсомольского проспекта

27 октября 2022
Томские новости

В Томске состоялся необычный образовательный квест для подростков «Нехорошая квартира»

9 ноября 2022
Томские новости

Томские студенты могут выиграть призы за фото с котиком и книгой

27 октября 2022
Томские новости

Быстро, просто и удобно: единый личный кабинет для клиентов «Ростелекома»

31 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на мастер-класс по урало-сибирской росписи

20 октября 2022
Томские новости

Завтра в Томске пройдет чемпионат области по Street workout

3 ноября 2022