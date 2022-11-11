Томские ученые создали установку для изготовления искусственных сосудов

Ученые Томского политехнического университета создали систему многоканального электроспиннинга, предназначенную для изготовления искусственных кровеносных сосудов. С ее помощью можно получать сосуды из отечественных полимерных материалов.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект разрабатывали специалисты Инженерной школы ядерных технологий, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Инженерной школы новых производственных технологий Томского политеха. Она позволит решить проблему обеспечения российских хирургов высококлассными доступными материалами.

«Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 мм. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом. Кроме того, с помощью нашей установки можно изготавливать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму условной трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею», — подчеркивает руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов.

По словам инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Ульяны Черновой, в качестве материала для имплантатов могут выступать биостабильные полимеры и биорезорбируемые полиэфиры, такие как полимолочная кислота или поликапролактон.

«При этом установка позволяет формировать из таких полимеров сложный композит, уникальный как по химическому составу, так и по пространственной организации», — рассказывает Ульяна Чернова.

Особенность установки заключается в том, что в режиме реального времени можно управлять свойствами создаваемого композита. А, значит, управлять внутренней структурой и свойствами самого имплантата.

«Устройство позволяет на одном сборочном коллекторе реализовывать полный производственный цикл. Система имеет три независимых канала и 12 степеней свободы ­ независимых координат перемещения и вращения изделия, которыми можно управлять независимо по каждому из каналов. Что, в свою очередь, позволяет создавать имплантаты под индивидуальные требования», — отмечает инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Егор Адамов.

Специалисты отмечают, что система уже готова к тиражированию. Предполагается, что она может быть востребована как в медицинских центрах, так и в любых научно-производственных организациях, использующих в решении своих технологических задач метод электроспиннига.

Проект реализован при поддержке федеральной программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

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