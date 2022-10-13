Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого
11 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Apex 360 on Unsplash
Следователи проводят проверку информации об обнаружении в водопроводной воде в школах №6 и №8 Стрежевого синегнойной палочки.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, бактерии были обнаружены при проверке систем водоснабжения.
По данному факту инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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