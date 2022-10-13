18+
18+

Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого

Криминал, Томские новости, синегнойная палочка патоген отравление интересные новости Томска жесть Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого

Следователи проводят проверку информации об обнаружении в водопроводной воде в школах №6 и №8 Стрежевого синегнойной палочки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, бактерии были обнаружены при проверке систем водоснабжения.

По данному факту инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В следующем году в томском Буфф-саду может появиться памятник Пушкину

13 октября 2022
Томские новости

Старейшая томская метал-группа Savan отметит 30-летие праздничным концертом

18 октября 2022
Томские новости

Новые материалы и компонентная база — ключевой фокус сотрудничества для развития фотонных систем

22 октября 2022
Томские новости

Томские гиревики взяли «золото» и «серебро» чемпионата мира из Индии

1 ноября 2022
Томские новости

Более 6 000 сибирских кедров высадили волонтеры СИБУРа в окрестностях Томска

17 октября 2022
Томские новости

В Томской области упало неизвестное космическое тело

17 октября 2022
Томские новости

Томичи могут зарегистрировать бизнес за один визит в банк

17 октября 2022
Томские новости

Полного перекрытия движения по Коммунальному мосту Томска не предвидится до конца года

12 октября 2022
Томские новости

В одном из исторических зданий Томска открылась кофейня-сидрерия

1 ноября 2022