Томские коммуникационные проекты приглашают принять участие в конкурсе «Серебряный Лучник» – Сибирь

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Серебряный Лучник» — Сибирь». Участвовать в нем могут коммуникационные проекты, реализованные на территории СФО в 2022 году. Заявки принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря.

Как уточняют организаторы, в этом году региональная премия «Серебряный Лучник» — Сибирь будет вручаться в 13-й раз. Заявки принимаются в шести номинациях — «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Развитие и продвижение территорий», «Продвижение государственных и общественных программ», «Коммуникации в благотворительности». В персональную номинацию «Мастер» претендентов выдвигают члены жюри.

Правила конкурса не ограничивают масштаб и формат заявленных проектов: это могут быть как узконаправленные коммуникационные акции и мероприятия, так и комплексные медиакампании и стратегии. Выдвигать проекты на конкурс могут заказчик, исполнитель, коллектив авторов или группа экспертов— при условии обладания правами на заявленный проект.

Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «Каждый год для нашей отрасли оказывается труднее предыдущего, но одно остается прежним: несмотря на любые сложности, компании и агентства продолжают реализовывать качественные креативные проекты, заслуживающие внимания профессионального сообщества. Значит, традиции не меняются: лучшие решения можно будет увидеть и оценить на премии „Серебряный Лучник“ — Сибирь», — комментирует исполнительный директор премии Екатерина Терентьева.

Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь будет сформирован в конце января 2023 года, защиты проектов-финалистов и награждение пройдут в начале февраля. Среди победителей будет выбран один проект, который получит право оказаться в шорт-листе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».