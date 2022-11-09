В Томске состоялся необычный образовательный квест для подростков «Нехорошая квартира»

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами квеста

В Томске прошел образовательный квест для подростков «Нехорошая квартира», основанный на мистических произведениях русских писателей. Его участниками стали более 350 школьников. Идею театрализованного иммерсивного образовательного квеста реализовали воспитанники творческих коллективов дома культуры «Маяк». Ранее мы рассказывали о том, как школьники, участники театра-студии «Волшебники» готовили этот проект.

В каждой из восьми локаций «Нехорошей квартиры» были свои логические задания и герои — персонажи мистических произведений Гоголя, Булгакова, Пушкина, Толстого. Сюжетная линия квеста выстроили таким образом, чтобы вызвать у участников желание не только разгадать конкретные загадки, но и прочитать книги. Этому способствовали игра и костюмы актеров, декорации и предметы обихода — такие как настоящий антикварный шкаф 30-х годов ХХ века, старые игральные карты, керосиновая лампа, книги с потёртыми корешками. Игровая подача известных повестей и романов понравилась не только детям, но и взрослым, которые продолжают подавать заявки на участие в квесте, чтобы пройти захватывающие испытания вместе с друзьями и коллегами.

Татьяна Алексеенко, руководитель проекта «Нехорошая квартира», рассказала, что декорации для квеста старались сделать таким образом, чтобы игры можно было проводить в разных помещениях.

— Время осенних каникул было расписано очень плотно, и мы проводили квест на своей территории — в ДК «Маяк». В течение года, вероятно, организуем выезды в муниципальные библиотеки или школы города, где есть просторные актовые залы для размещения декораций квеста. Судя по отзывам школьников и учителей, прошедших квест, идея понравилась, но главное — теперь у многих ребят возникло желание перечитать книги. А в этом и состояла одна из целей проекта — возродить интерес к русской литературе, — отметила она.

— Сегодня мой самый любимый писатель — Николай Гоголь. Я прочитал почти все его произведения, и именно они занимают важное место на моей книжной полке. Микс литературы и квеста позволяет по-новому взглянуть на известные рассказы и романы. Мне бы и самому было интересно пройти этим маршрутом, если бы я заранее не знал всех ответов, - рассказал Родион Рыбин, один из авторов квеста, ученик 7 класса 29 гимназии Томска.

По словам Ирины Дроздецкой, директора института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета, ставшего партнером проекта „Нехорошая квартира“, в своей работе вуз обычно опирается на концепцию «эмоционально-личностного развития подрастающего поколения» и квест как раз созвучен этой идее.

— Он позволяет решить образовательные и просветительские задачи через личные качества школьников, их умение вести командную игру и яркие эмоции. Для наших студентов проект стал площадкой, где они пробуют себя в качестве актеров и художников-постановщиков. Вместе с подростками они работают над визуализацией историй и персонажей квеста через элементы декораций, реквизит и костюмы, — рассказала Дроздецкая.

В начале года проект вошел в число победителей грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Эта программа реализуемая с 2012 года, направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».