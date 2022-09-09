Томичи смогут поучаствовать в мистическом квесте, который придумали и поставили школьники

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 10 сентября, в День томича с 12.00 до 19.00 на площади Ново-Соборной и в Городском саду будут работать разнообразные развлекательные, спортивные и познавательные площадки. Здесь же представят образовательный квест для подростков «Нехорошая квартира», созданный по мистическим произведениям знаменитых русских писателей и поэтов В. Жуковского, А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, М. Булгакова и других.

На всех этапах — от идеи до воплощения — над проектом работали школьники, участники театра-студии «Волшебники».

«Образовательный квест «Нехорошая квартира» создаётся по мистическим произведениям знаменитых русских классиков», — рассказала «Томскому Обзору» руководитель проекта Татьяна Алексеенко. — Квест — это командная игра, в которой участвует сразу несколько ребят. Они отгадывают загадки, решают ребусы и головоломки, проходят испытания и в конце получают заслуженную награду. Проходя квест, дети в игровой форме знакомятся со знаменитыми произведениями родной литературы и лучше узнают творчество известных русских писателей и поэтов».

Все актеры квеста — школьники Фото: предоставлено организаторами

По словам организаторов, у квеста будет одна основная локация — большой зрительный зал и вспомогательные помещения муниципального дома культуры «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1). Но по задумке авторов, игру можно проводить и в других местах: школах, детских центрах, приютах и учреждениях допобразования. Для этого команда проекта разрабатывает сценарий, декорации и реквизит квеста с учётом необходимости его мобильного использования на разных локациях.

Предполагается, что квест начинается с того, что ребята попадают в знаменитую квартиру №50 из романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, получившую название «нехорошей». Здесь открывается «портал» в мир мистических историй и персонажей, созданных воображением знаменитых русских писателей и поэтов. Подростков ждут встречи с разнообразной «нечистой силой» — русалками, чертями и ведьмами. Они будут мешать участниками игры находить правильные ответы на головоломки и загадки.

Одна из героинь квеста Фото: предоставлено организаторами

«В театре-студии „Волшебники“ занимаются ребятишки в возрасте от 9 до 17 лет. Именно они 2 года назад придумали идею данного проекта о создании уникального образовательного квеста для подростков», — рассказала Татьяна Алексеенко.

По её словам, уникальность проекта заключается в том, что дети выступают авторами и «реализаторами» квеста. Они придумывают сценарии и сюжетные ходы, тестируют друг на друге головоломки и загадки, выбирают персонажей, которых сами будут воплощать в квесте, «пугая» своих сверстников и так далее. Также над проектом в качестве художников-постановщиков работают студентки факультета культуры и искусств Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета.

«Цель, которую преследует наш проект — создать такое мероприятие, на которое подростки в свое свободное время пришли бы с удовольствием, а еще получили бы пользу — во-первых, новые знания, которые бы пригодились им в школе, во-вторых, заинтересовались русской литературой и прочитали бы те произведения, по мотивам которых будет построен квест, а в-третьих — полюбили бы читать!», — отметила Татьяна Алексеенко.

Репетиция квеста Фото: предоставлено организаторами

Официальная премьера квеста ожидается в середине октября этого года. Заявки на участие можно будет подавать в группе «ВКонтакте». А уже завтра в 12.00 и 17.00 можно побывать на презентации проекта, поучаствовать в литературном квизе, погадать у панночки и сфотографироваться в тематической зоне. С программой площадки можно ознакомиться по ссылке.

Проект ведёт инициативная группа, в составе которой сотрудники МАУ «ДК «Маяк»: руководитель - Татьяна Алексеенко, начальник отдела проектной деятельности, и.о. директора МАУ «ДК «Маяк», режиссёр проекта Марина Милюкова, педагог, художественный руководитель театра-студии «Волшебники», авторы идеи квеста — дети, воспитанники театра-студии «Волшебники», а также приглашённые участники: художницы — студентки факультета культуры и искусств Томского государственного педагогического университета Татьяна Попова, Татьяна Истомина, Милана Кицанова и Елизавета Мухамедшина.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток».

Фото: предоставлено организаторами

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