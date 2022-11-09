18+
18+

Причиной пожара в доме на Кулагина в Томске стали сварочные работы на крыше — следователи

Происшествия, Томские новости, площадь пожар горит сводка происшествий жесть Томска крыша Кулагина огонь Причиной пожара в доме на Кулагина в Томске стали сварочные работы на крыше — следователи

Томские следователи проводят проверку после пожара в жилом доме по ул. Кулагина, 35, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы на крыше, «проводимые неизвестными лицами». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в четырехэтажном жилом доме на ул. Кулагина произошел накануне, 8 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 13.22. Из здания эвакуировали 30 человек. Из-за пожара на Кулагина в Томске было приостановлено движение трамваев №1 и №3. Возгорание удалось ликвидировать в 17.56. По данным ГУ МЧС площадь пожара составила около 500 кв. метров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бывшего замгубернатора Томской области подозревают в превышении должностных полномочий

17 октября 2022
Томские новости

Менее 70 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

16 октября 2022
Томские новости

Томичи смогут высказать свои идеи по развитию турпривлекательности города

27 октября 2022
Томские новости

Экспозиция музея Северска пополнится аудиоспектаклем о жизни строителей города

12 октября 2022
Томские новости

В ноябре в Томске изменится схема движения на ул. Суворова

1 ноября 2022
Томские новости

Бывшего сотрудника администрации Томской области подозревают в использовании ложных дипломов ТГУ и ТГАСУ

11 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать музыку и стихи Франции

25 октября 2022
Томские новости

Томская сыроварня, победившая в конкурсе «Лучший сыр России», планирует утроить объем производства

11 октября 2022
Томские новости

Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины — томские ученые

24 октября 2022