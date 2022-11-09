Причиной пожара в доме на Кулагина в Томске стали сварочные работы на крыше — следователи

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томские следователи проводят проверку после пожара в жилом доме по ул. Кулагина, 35, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы на крыше, «проводимые неизвестными лицами». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в четырехэтажном жилом доме на ул. Кулагина произошел накануне, 8 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 13.22. Из здания эвакуировали 30 человек. Из-за пожара на Кулагина в Томске было приостановлено движение трамваев №1 и №3. Возгорание удалось ликвидировать в 17.56. По данным ГУ МЧС площадь пожара составила около 500 кв. метров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».