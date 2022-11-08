Из-за пожара на Кулагина в Томске приостановлено движение трамваев №1 и №3

8 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В Томске для удобства подъезда пожарной техники к дому по ул. Кулагина, 35 временно приостановлено движение трамваев №1 и №3.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, движение будет восстановлено после того, как ситуация с горящим домом нормализуется.

Напомним, сегодня в Томске загорелась крыша дома по ул. Кулагина, 35. Из здания эвакуировали 30 человек. Предварительная площадь возгорания составляет 700 кв. метров.

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