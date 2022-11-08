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Пожар в доме на Кулагина в Томске ликвидирован

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В Томске ликвидировали возгорание в четырехэтажном жилом доме по ул. Кулагина, 35, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«К месту пожара были направлены силы и средства по рангу сложности 1 БИС, впоследствии ранг пожара был повышен до 3 уровня сложности, — говорится в сообщении. — На момент прибытия первого подразделения горела крыша четырехэтажного кирпичного жилого дома».

На месте работали 20 единиц техники и 64 человека. Возгорание удалось локализовать в 15.10. Открытое горение было ликвидировано в 17.31. Полностью пожар был ликвидирован в 17.56. Площадь возгорания составила около 500 кв. метров.

Напомним, сообщение о возгорании в доме по ул. Кулагина, 35 поступило в 13.22. Из здания эвакуировали 30 человек. Из-за пожара на Кулагина в Томске было приостановлено движение трамваев №1 и №3

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