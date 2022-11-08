Сегодня отмечается День Сибири

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2022 // Фото: Сергей Степин

Сегодня, 8 ноября, в России отмечается День Сибири. Праздник был учрежден в 1881 году. Его приурочили к 300-летию присоединения Сибири к России.

По словам профессора факультета исторических и политических наук ТГУ Вячеслава Шевцова, основанием для выбора этой даты стало взятие Искера Ермаком 26 октября 1881 года (8 ноября по новому стилю). При этом в Томске, как и в других сибирских городах, празднование юбилея было приурочено к дню тезоименитства наследника престола Николая Александровича и проходило 6 декабря 1882 года.

«Так образом династический и общегосударственный праздник позиционировался как главенствующий, а трехсотлетний юбилей как дополняющий его», — уточнил Вячеслав Шевцов.

Он также привел цитату из телеграммы Александра III восточносибирскому генерал-губернатору Д.А.Анучину. В ней царь отмечал, что отдаленный край близок его сердцу. Также он выразил надежду, что «со временем Сибирь будет в состоянии воспользоваться нераздельно с Россией одинаковыми правительственными и общественными учреждениями».

В свою очередь томский губернатор В.И. Мерцалов в речи по случаю праздника отмечал, что «...все хорошее на Руси всегда и во все времена исходило и исходит из одного источника — Верховной Власти. Если нужды нашей страны удовлетворяются, то этим прежде всего мы обязаны Великим Вождям России».

Согласно «Томским губернским ведомостям», торжества по случаю юбилея сопровождались единодушным «ура» и многократным исполнением народного гимна. Кроме того, в этот день в «Собрании был назначен бал, а в театре шла пьеса Полеваго „Ермак Тимофеевич“, привлекшая громадную публику».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».