Жильцов горящего дома на ул. Кулагина в Томске доставят в пункт эвакуации

8 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Жителей дома по ул. Кулагина, 35, где сегодня загорелась крыша, эвакуировали, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего из дома вывели 30 человек. Администрация города предоставила автобус, который доставит людей до пункта эвакуации, развернутого на ул. Сибирской, 81г. Здесь для людей будет организовано горячее питание, а сотрудники администрации помогут оформить документы для получения помощи.

«По информации администрации Советского района Томска, в четырёхэтажном кирпичном доме расположено 48 квартир, прописано 98 человек, из них 15 детей. Год постройки 1959», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщают, что предварительная площадь пожара составляет 700 кв. метров.

Напомним, сегодня в Томске загорелась крыша дома на Кулагина, 35.

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