В Томске загорелась крыша дома на Кулагина, жильцов эвакуируют

8 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 8 ноября, в Томске загорелась крыша 4-этажного жилого дома на ул. Кулагина, 35, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным пресс-службы мэрии, жителей горящего дома эвакуируют. На месте для принятия оперативных решений по помощи людям уже находится и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын. В ближайшее время туда подъедет и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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