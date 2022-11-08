Респираторный госпиталь в томской медсанчасти №2 закрывается

8 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Респираторный госпиталь, открытый на базе томской медсанчасти №2, закрывается. Медучреждение переходит к работе по основному профилю с 10 ноября. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, причиной для закрытия стало снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом в Томской области в 7 раз за последние пять недель. Также уточняется, что на сегодня госпиталь заполнен на 20%.

Теперь заболевших коронавирусом и нуждающихся в госпитализации будут направлять в респираторный госпиталь Томской районной больницы. Беременных с COVID-19 направят в областной перинатальный центр.

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