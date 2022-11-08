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В Томске появится дом волонтеров

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У Центра сохранения исторического наследия (юридически оформившийся «Томск Сойер Фест — Томск») появится дом волонтеров. Здание по ул. Советская, 16а проекту предложила администрация города.

«За эти два года мы вместе сделали немало хороших и больших дел <...> Мы стали настоящей командосемьей! А семье нужен дом!», — говорится в сообщении.

Среди активностей, которые организовывал Центр сохранения исторического наследия — восстановление двух деревянных домов, реставрация наличников, арт-консервации, уборка мусора в исторической части города, посадка цветника, организация экскурсий и лекториев.

Как сообщают представители центра, 10 ноября у здания по ул. Советская, 16а пройдет встреча для всех желающих. Организаторы совместно с участниками планируют разработать концепцию дома волонтеров, сформировать рабочую группу и определить потенциальных резидентов.

В сообщении уточняется, что прийти необходимо к 13.00 и быть одетым по погоде. Чай с термосом приветствуются.

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