Медучреждения Томской области изменят график работы

3 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В связи с грядущим Днем народного единства в больницах и поликлиниках Томской области вводится особый график работы.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, экстренную помощь жители региона смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. Работа «скорой помощи» также останется круглосуточной. Вызвать бригаду можно с городского телефона 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы обратиться туда самостоятельно.

Круглосуточный режим работы сохранят травмпункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 8 (3822) 451-904). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 8 (3822) 419-849), в поликлинике № 10 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (3822) 901-109).

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской ОКБ (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмологи будут принимать также в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4).

При острой зубной боли взрослым нужно обращаться в стоматологическую поликлинику на ул. Набережная реки Ушайки, 6 (круглосуточно). Туда же необходимо обращаться с детьми 4 ноября и с 15.00 5-6 ноября. 5 ноября до 15.00 будут работать детские стоматологические поликлиники.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 4 ноября — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и в медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116), 5 ноября — в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3), 6 ноября — в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4).

Уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». Так, в Томске он будет работать 5 ноября с 10.00 до 16.00 часов. В Северске c 4 по 6 ноября отдел льготного отпуска лекарств работать не будет.

Напомним, из-за праздника в Томской области также изменится график работы почтовых отделений региона.

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