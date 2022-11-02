Из-за грядущего праздника почтовые отделения Томской области изменят график работы
2 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области
В связи с Днем народного единства почтовые отделения Томской области изменят график работы, сообщает пресс-служба регионального УФПС.
Так завтра, 3 ноября, отделения закроются на час раньше, а 4 ноября станет для них выходным днем. В субботу, 5 ноября почта будет работать в обычном режиме.
В сообщении уточняется, что график работы некоторых городских и сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru.
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