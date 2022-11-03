В кампусе ТГУ появилось новое арт-пространство

3 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске у девятого корпуса Томского государственного университета появилось новое арт-пространство, где собраны экспонаты с прошедшего в этом году фестиваля «мУкА. Склады искусства».

«Очень активное участие в фестивале принимали студенты и преподаватели и кафедры дизайна. Вспомним полюбившуюся томичам выставку плакатов о Томске „Город как личное переживание“. Магистранты программы „Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии“ также представили свои работы на тему науки, — рассказала организатор фестиваля Анастасия Куклина. — Мероприятие также совпало с переездом кафедры дизайна Института искусств и культуры в новый корпус, у которого есть прекрасный дворик. Это место станет новым арт-пространством ТГУ».

По словам Анастасии, во двор у девятого корпуса было решено перенести часть объектов, которые уцелели, или которые можно экспонировать на открытой площадке.

Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске в рамках программы «Родные музеи» компании «Газпром нефть». Его темой стала «SelfieCity: Камера на себя», которая призвана обратить внимание как на здание кинотеатра, так и на город в целом.

Фото: Серафима Кузина

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