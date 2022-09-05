Фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске

5 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую пятницу, 2 сентября, в Томске открылся третий фестиваль современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства», посвященный теме «SelfieCity. Камера на себя».

Мероприятие развернулось на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир», где свои работы представили художники Nikita Nomerz (Нижний Новгород), Гриша Шаров (Братск), Ян Посадский (Воронеж), Андрей Люблинский (Санкт-Петербург), Василий Слонов (Красноярск), Малышки 18:22 Аксинья и Вероника Сарычевы (Томск), Илья Wince и Матвей Фатеев (Томск), лаборатория «Три П» Ксении Беленковой (Томск).

Также в рамках фестиваля прошла параллельная программа Art&Science, включающая выставку фоторабот «The Cosmonaut» художника и сотрудника ЦЕРНа Михаэля Хоха, экспозицию магистрантов программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» ТГУ, показы видео-арта с нейросетевыми эффектами по итогам медиа-мастерской.

В рамках фестиваля также состоялся лекторий, героями которого стали ведущие эксперты в области современного искусства, дизайна и философии: Наиля Аллахвердиева (Пермь), Игорь Чубаров (Тюмень) и Дмитрий Галкин (Томск), группа «Куда бегут собаки» (Санкт-Петербург), Илья Дик (Кемерово), Павел Ульянов (Москва) и другие.

Также гостей ждали концерты и показы документальных фильмов. На протяжении всего фестиваля в холле «Киномира» работал маркет и выставка плакатов «Город как личное переживание» студентов кафедры дизайна Института искусств и культуры.

Мероприятие прошло в рамках программы «Родные музеи» компании «Газпром нефть».

На заднем плане — серия работ приглашенного художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского Фото: Савелий Петрушев

Председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев и первый заместитель по коммуникациям АО «Сибагро» Сергей Ильиных Фото: Савелий Петрушев

В центре — проректор по образовательной деятельности Евгений Луков, руководитель фестиваля Анастасия Куклина и проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер Фото: Савелий Петрушев

Руководитель фестиваля Анастасия Куклина и директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин Фото: Савелий Петрушев

Перформанс от арт-группировки «ТанцТоварищество» и художницы Е.Пушниковой Фото: Савелий Петрушев

На фасаде — работа приглашенного художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского Фото: Савелий Петрушев

Выставка плакатов «Город как личное переживание» студентов кафедры дизайна Института искусств и культуры Фото: Савелий Петрушев

Маркет «СелфАпгрейд. Новое потребление» Фото: Савелий Петрушев

Маркет «СелфАпгрейд. Новое потребление» Фото: Савелий Петрушев

Директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев Фото: Савелий Петрушев

Председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев и Ольга Тютюшева Фото: Савелий Петрушев

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур, директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин, председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев Фото: Савелий Петрушев

Куратор мастерской «мУкА», художник и куратор фестиваля «Один за всех» Гриша Шаров (Братск) на своей работе, созданной специально для фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Перформанс от арт-группировки «ТанцТоварищество» и художницы Е.Пушниковой Фото: Савелий Петрушев

Лекционная программа фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Музыкальная программа Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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