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На следующей неделе в Томске пройдет плановая проверка системы оповещения

Безопасность, Томские новости, вещание плановая проверка системы оповещение сирены гудят в Томской области сводка безопасность жест На следующей неделе в Томске пройдет плановая проверка системы оповещения

Во вторник, 8 ноября, во всех муниципалитетах Томской области пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Как передает пресс-служба обладминистрации, с 10.41 до 10.43 будут работать электросирены и громкоговорители. Кроме того, эфир 13 каналов цифрового телевидения на минуту заместит текстовое сообщение «техническая проверка».

Уточняется, что проверка пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. В связи с этим жителей региона просят соблюдать спокойствие, услышав учебный сигнал сирен, увидев большое скопление спецтехники или прерванное на время телевещание.

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