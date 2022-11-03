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Завтра в Томске пройдет чемпионат области по Street workout

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Завтра, 4 ноября, в ТРК Лето стартует открытый чемпионат Томской области по Street workout, на котором соберутся десятки спортсменов из разных регионов Сибири.

Как сообщает пресс-служба мэрии, состязания будут проходить в трех номинациях: Workout Battle (абсолютная категория), Base Games до 16 лет включительно и Base Games 17+.

В конце турнира организаторы из департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту обещают зрелищный флешмоб, посвященный Дню народного единства.

Соревнования стартуют в 12.00 по адресу ул. Нахимова, 8, стр. 13.

Воркаут — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре (фитнесу) и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках: турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.

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