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Томичи создали интерактивную карту расписанных домов

Культура в Томске, Том Сойер Фест, Томск исторический, Томские новости, интерактивная карта роспись деревянная архитектура Томичи создали интерактивную карту расписанных домов

В Томске создали своеобразную интерактивную карту домов, окна которых были расписаны в рамках арт-консервации фестиваля народных культур «Окно в живую традицию». Она оформлена в виде телеграм-бота.

Над проектом работали представители Томской региональной общественной организации «Центр сохранения исторического наследия».

«Такой формат является наиболее удобным и современным способом предоставления информации. Пользователю не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений», — рассказала «Томскому Обзору» представитель Центра Анастасия Трифонова.

В телеграм-боте пользователи смогут найти адреса домов, которые приняли участие в арт-консервации этого года, посмотреть, как они выглядели до росписи и почитать историю каждого здания.

Организаторы планируют и дальше развивать проект, добавив в него отдельную фотогалерею и геолокацию. А в будущем году бот будет пополняться новыми объектами — участниками фестиваля.

«Окно в живую традицию» — это фестиваль арт-консервации проводимый томской организацией «Центр сохранения исторического наследия» совместно с национальными общинами города и местными художниками. В его рамках участники расписывают окна заколоченных старинных домов в исторических районах Томска по эскизам мастеров, которые вдохновились культурой той или иной общины.

Проект реализуется про поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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