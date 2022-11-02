Доследственную проверку начали из-за загрязнения нефтепродуктами Томи в районе Северска

2 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку информации о загрязнении нефтепродуктами реки Томь у ЗАТО Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку проводят сотрудники Новосибирского следственного отдела на транспорте по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как сообщалось, инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение реки Томь нефтепродуктами вблизи Северска, на некоторых участках реки содержание нефтепродуктов превышено до 286 раз.

По словам руководителя Росприроднадзора, информация о загрязнении была передана в администрацию Северска для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий нефтезагрязнения.

Вместе с тем, как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Томской области, ситуация с загрязнением Томи находится на контроле ведомства.

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