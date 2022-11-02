Росприроднадзор зафиксировал превышение содержания нефтепродуктов в Томи в районе Северска

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2022 // Фото: t.me/radionovasg

Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в Томи, сообщила в своем телеграм-канале руководитель ведомства Светлана Радионова.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут», — говорится в сообщении.

Отобранные специалистами пробы показали, что в некоторых местах содержание нефтепродуктов превышено до 286 раз.

«Мы передали информацию в администрацию ЗАТО Северск для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий нефтезагрязнения», — отмечает Светлана Радионова.

Виновные пока не найдены. По ее словам, ведомство направило запрос о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом.

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