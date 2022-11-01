В ноябре в Томске изменится схема движения на ул. Суворова

1 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С завтрашнего дня, 2 ноября, в Томске будет изменена схема движения транспорта на ул. Суворова на участке от ул. И.Черных до ул. С.Лазо, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с ремонтом распределительных камер на участке водовода. Предполагается, что они будут действовать с 10.00 среды, 2 ноября, до 30 ноября. В это время автобусы городского маршрута №20 и межмуниципального №510 в направлении от ул. С. Лазо к Иркутскому тракту будут двигаться по схеме: ул. С. Лазо — ул. Новосибирская — ул. Рабочая — ул. 1-я Рабочая и далее по маршруту.

Движение в обратном направлении будет осуществляться без изменений.



Администрация Томска обращается к томичам с просьбой учитывать информацию об изменении движения при планировании передвижений по городу.

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